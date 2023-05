Charles et Camilla se seraient disputés à cause du prince Harry après le couronnement

"Camilla est d'accord avec le prince William et pense que son mari a été lâche, que Charles aurait dû bannir le prince Harry et Meghan Markle pour montrer que leur fiel ne serait pas toléré. Elle pense que sa décision nuit à leur popularité", lit-on sur les sites de OK! Magazine et Marie Claire UK. La Reine estime que son époux aurait dû se montrer plus tranchant et ne pas inviter le duc de Sussex à Londres le 6 mai. Le Roi, lui, ne supporterait pas que son autorité et ses choix soient décriés par sa garde rapprochée.

"Il en a assez que tout le monde remette en cause ses décisions", assure une source dans les médias britanniques. L'affaire Harry rendrait l'ambiance glaciale à Buckingham Palace et Clarence House, leur demeure depuis 20 ans. "Ils ne peuvent plus partager un repas sans se disputer, et rejettent leur frustration sur le personnel", affirme cette même source. Une chose est sûre : le début de règne de Charles III à l'âge de 74 ans n'est pas de tout repos.