À 15 ans, la fille de Mathilde et Philippe a retenu l’attention de la presse étrangère comme jamais auparavant lors de sa dernière sortie publique. Sa présence lors de la garden party de ses parents pour leurs 10 ans de règne a beaucoup fait parler. “La plus jeune fille de Mathilde opère sa mue et, à 15 ans, elle est déjà l’une des personnalités royales les mieux habillées d’Europe”, a noté le magazine espagnol Mujerhoy qui parle volontiers de “nouvelle it-girl” à suivre.

“C’est un changement physique spectaculaire et remarquable”, a-t-on ajouté. “La princesse Élénore brillait de mille feux dans une robe orange”, a souligné le magazine allemand Bunte de son côté. Éléonore portait en effet une robe Maje d’une valeur de 300 euros environ pour l’événement qui s'est déroulé à Laeken samedi 13 mai.