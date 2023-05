Doigt d'honneur ou "Toz" de La Zarra à l'Eurovision: une “réunion de crise” organisée à France 2 après l'émission

La Zarra n’a pas gagné, très loin de là même, le Concours Eurovision de la chanson à Liverpool, ce week-end, mais elle peut se vanter d’avoir complètement éclipsé tous les autres candidats, y compris la gagnante suédoise, Loreen. Depuis la diffusion en direct de son “doigt d’honneur”, on ne parle plus que de ça. S’agissait-il d’une manifestation de mépris ou d’un geste de déception ? D’un “doigt d’honneur” ou d’un “Toz” ? Tous les médias en parlent, et on peut s’attendre à ce que ce fameux “Toz”, dont une grande partie des téléspectateurs n’avait jamais entendu parler, entre rapidement au dictionnaire.