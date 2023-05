L'incident a commencé vers 22h, après une cérémonie de remise de prix, au Ziegfeld Theatre, à New York, à laquelle le duc et la duchesse de Sussex ont assisté. D'après des journalistes de l'AFP présentes à ce gala, le prince et sa femme n'ont pas foulé le tapis rouge et sont entrés et sortis par l'arrière du bâtiment où se déroulait la soirée.

”Cette poursuite acharnée, qui a duré plus de deux heures, a failli entraîner de multiples collisions, évitées de justesse, avec d’autres conducteurs sur la route, des piétons et deux officiers du NYPD (New York Police Department)”, a déclaré le porte-parole d’Harry dans un communiqué. "Bien qu'une personnalité publique suscite de l'intérêt, cela ne doit jamais être au détriment de la sécurité de qui que ce soit", a prévenu le porte-parole, dénonçant la "dissémination de ces images (...) encourageant une pratique très intrusive (dans la vie privée) qui est dangereuse".

Une connaissance du couple a précisé à PageSix que "le prince Harry et Meghan Markle sont extrêmement bouleversés et secoués. C'était horrible".

Le duc de Sussex ne bénéficie plus de gardes du corps de la police britannique depuis 2020, lorsqu'il a cessé d'être un "royal actif" et qu'il a quitté le Royaume-Uni pour une nouvelle vie aux États-Unis.

Pour rappel, la mère de Harry, la princesse Diana, est décédée le 31 août 1997 dans un accident de voiture sous le pont de l'Alma, à Paris, alors qu'elle était poursuivie par des paparazzis.