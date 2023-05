”Grand retour mode”

L’ancienne actrice avait décidé de soigner sa sortie pour assister aux Foundation Women of Vision Awards, cérémonie durant laquelle elle a reçu un prix. Meghan Markle avait misé sur une robe dorée grandiose signée Johanna Ortiz. Prix affiché ? Plus de 2500 dollars. C’est la première fois depuis des mois que l’Américaine opte pour une tenue aussi flamboyante, et Vogue parle volontiers de “grand retour mode”. Des sandales métallisées de chez Tom Ford complétaient le look de l’épouse du prince Harry.

Ce dernier avait fait le déplacement tout comme Doria Ragland, la mère de Meghan. L’avocate féministe Gloria Steinem lui a remis son prix en la remerciant pour “son mentorat, ses conseils avisés, son sens de l’humour extraordinairement irrévérencieux et son incroyable amitié”.