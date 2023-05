Mike Tyson sera en Belgique le 21 juin pour un dîner de gala : comment David, coiffeur de La Louvière, a réussi à faire venir la légende de la boxe

Au menu de la soirée : rétrospective de la vie et des succès du champion, vente aux enchères exclusive et dédicacée sur place, vidéo show de Neptco Art et vente aux enchères d'une œuvre dédicacée à l'image de Mike Tyson, soirée animée pendant le repas et ambiance musicale décontractée. Rien que ça !

"Je reçois des dizaines de mails à l’heure depuis l’annonce de la venue de Mike sur les réseaux sociaux (Ndlr : le 11 mai dernier) ! Et ce n’est pas une blague", glisse David Finet, l’homme qui se cache derrière la venue de l’un des derniers monstres sacrés de la boxe mondiale.

Le projet a abouti un peu par hasard, le 28 avril dernier, au détour d’une conversation entre ce Louviérois pure souche et l’agent de l’ancien boxeur.

"Je le connais assez bien et j’ai toujours eu un bon contact avec lui, raconte David. Ce jour-là, on s’est téléphoné pour tout autre chose et, dans la discussion, j’ai appris que Mike et lui seraient en Europe pour quelques jours au mois de juin. J’ai donc sauté sur l’occasion pour lui proposer de venir en Belgique et une date a pu être trouvée. Franchement, c’est génial !"

Mike Tyson (à droite) avait signé un bref come-back sur le ring, à 54 ans, contre Roy Jones Jr. ©AFP

L’idée d’organiser un dîner de gala, comme cela se fait dans de nombreux pays avec des légendes du sport, a rapidement fait consensus.

"Il n’aura aucune pression, c’est moi qui l’aurai !" rigole David Finet qui, grâce à l’échevin des Sports de La Louvière Pascal Leroy, a rapidement trouvé un endroit susceptible d’accueillir l’événement, à savoir le Louvexpo. "Vous savez, dans ma tête, j’ai déjà vécu ce moment des milliers de fois. Cela me tenait vraiment à coeur de faire venir Mike Tyson chez nous parce que je sais que les gens l’aiment énormément ici. J’ai d’ailleurs hâte de voir de voir les étoiles dans les yeux de ceux qui auront la chance d’être présents le 21 juin."

Les combats de Mike Tyson (ici face à Trevor Berbick) ont marqué l'histoire de la boxe. ©AFP or licensors

Coiffeur à Mont-sur-Marchienne de profession, David Finet ne se définit pas comme un fan de Mike Tyson mais il dit "adorer sa personnalité".

"Quand j’avais 14-15 ans, je dévorais les cassettes vidéo de ses combats, comme beaucoup de gens de ma génération, mais c’est surtout pour son parcours et pour la personne qu’il est que j’éprouve de l’admiration. Mike, c’est quelqu’un qui ne triche pas. Il est vrai. Des conneries, bien sûr, il en a faites et il le reconnaît mais il les assume. Sous certains aspects, il a été une source d’inspiration pour moi."

David a rencontré Tyson pour la première fois en 2005 en Angleterre. Depuis il l’a vu à une dizaine de reprises, il connaît son entourage ("sa femme est formidable, pas du tout bling-bling !") et il a même été invité dans la maison du champion en 2013. "Pourtant, je n’ai que deux photos en sa compagnie, ce qui étonne toujours un peu les gens", reprend le Louviérois. La soirée du 21 juin sera, très certainement, l’occasion d’en faire de nouvelles !

Notons enfin, pour toutes les personnes intéressées, que la billetterie pour cet événement sera ouverte à partir de ce jeudi 18 mai en fin de matinée sur le site www.ticketmaster.be.