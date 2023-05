"Pas de message caché"

C’est dans cette ambiance quelque peu tendue qu’Helen Mirren a foulé le tapis rouge pour le film Jeanne Du Barry. L’actrice de 77 ans avait décidé de marquer le coup en optant pour une tenue à la Marie-Antoinette déjantée sublimée par des cheveux teints en bleu. La star de The Queen s’était même munie d’un éventail où l’on pouvait lire #WorthIt (cela en vaut la peine, Ndlr).

À lire aussi

Certains médias et certains internautes ont rapidement estimé qu’Helen Mirren affichait publiquement son soutien à Amber Heard en pleine polémique, et qu’elle taclait Johnny Depp avec cet accessoire à message. Il n’en est rien. La comédienne a tenu à dégoupiller personnellement la situation peu après. “Il n’y a pas de message caché”, a-t-elle souligné. “Je suis ambassadrice L’Oréal, ils sponsorisent le festival, et pour être honnête, je l’ai pris, car j’avais chaud”, a-t-elle précisé. Une tempête dans un verre d’eau.