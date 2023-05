Loïc Nottet victime d’une dépression ? “Il m’est arrivé d’avoir envie de mourir…”

”Pendant plusieurs semaines, je n’avais plus goût à rien, j’avais envie de tout arrêter, je ne voulais plus me lever de mon lit ni manger. Je me mets tellement de pression que ça me fatigue énormément mentalement… Il m’est même déjà arrivé d’avoir envie de mourir. Les gens n’imaginent pas toujours tout le travail qu’il y a derrière un album et un concert”, explique l’artiste âgé de 27 ans.

Loïc Nottet n’est pas le seul à se préoccuper de sa santé. En effet, il y a un peu plus d’une semaine, Stromae annulait l’intégralité de sa tournée “Multitude Tour” pour des raisons de santé. L’interprète de “Tous les mêmes” avait traversé une dépression il y a sept ans.