Donald Trump semble être un fan de Village People, mais cela ne semble pas réciproque. En effet, le républicain a été filmé en train de danser sur "Macho Man". Dans la vidéo, on peut voir des sosies des membres du groupe faisant une chorégraphie au bord de la piscine du club privé de Donald Trump. "Victor Willis, le leader du célèbre groupe disco, exige que Donald Trump cesse d’utiliser leur image", selon le HuffingtonPost.

Karen Willis, la manageuse du groupe et la femme de Victor Willis, a fait parvenir une ordonnance de cessation et d’abstention à l’avocat de Donald Trump le lundi 15 mai. Selon elle, la ressemblance avec les sosies porte à confusion et pourrait suggérer que le groupe soutient l’ancien président. Elle ajoute qu'aucune autorisation n'a été accordée pour l'organisation de ce spectacle. "Bien que mon mari ait toléré l’utilisation par votre client de sa musique de Village People, nous ne pouvons pas permettre qu’une telle utilisation crée une confusion dans l’esprit du public."

Donald Trump a déjà utilisé la chanson YMCA à plusieurs reprises lors de ses campagnes présidentielles. La manageuse menace d'empêcher l'ex-président "d’utiliser des chansons de Village People lors de ses futurs rassemblements politiques", rapporte le HuffingtonPost.