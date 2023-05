Course-poursuite de Meghan et Harry : Whoopi Goldberg juge leur version “impossible”

D’énormes pincettes. L’histoire a fait le tour du monde : Meghan Markle et le prince Harry auraient bataillé avec des paparazzi lors d’une course-poursuite nocturne de deux heures à New York. Les Sussex seraient “ébranlés” et leur porte-parole a parlé d’une issue qui aurait pu être “catastrophique”. Whoopi Goldberg, elle, serait on ne peut plus sceptique quant à leur version des faits.