Jay-Z et Beyoncé viennent d’acheter la maison la plus chère de Californie

Jay-Z et Beyoncé viennent de faire l’acquisition de la maison la plus chère de tous les temps de Californie. Cette sublime propriété de plus de 9.000 mètres carrés est située dans le quartier privilégié de Malibu et surplombe l’océan Pacifique. Elle vaut à elle seule 200 millions de dollars (plus de 185 millions d’euros). Elle bat ainsi le record de la deuxième transaction immobilière la plus élevée des États-Unis. La première, s’élevant à 238 millions de dollars, se trouve être un somptueux appartement new-yorkais.