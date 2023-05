La chanteuse britannique a attiré tous les regards, avec sa somptueuse robe noire, mais surtout grâce à son cavalier ce soir-là. De fait, elle s’est affichée au bras du français Romain Gavras, réalisateur à qui on doit notamment le film Les Misérables, sorti en 2019. Les deux artistes ont ainsi officialisé leur relation, en apparaissant plus amoureux que jamais. Main sur la hanche, sourires complices, ils ont fait le plaisir des photographes.

French director Romain Gavras (L) and British singer and model Dua Lipa arrive for the screening of the film "Omar la Fraise" (The King of Algiers) during the 76th edition of the Cannes Film Festival in Cannes, southern France, on May 20, 2023. (Photo by LOIC VENANCE / AFP)