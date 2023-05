Le prince Harry et Meghan Markle auraient décidé de défiler devant les photographes avant la course-poursuite : les images indiquent le contraire

À lire aussi

”Ça aurait pu se terminer de manière catastrophique”, racontait mercredi un porte-parole du Prince Harry. Alors que le duc et la duchesse de Sussex sortaient d’une cérémonie de remise de prix au Ziegfeld Theatre à New York, lors de laquelle Meghan Markle s’est vu décerner le prix “Women with Vision”, une course-poursuite se serait engagée dans les rues de la “Big Apple”.

Quelques heures auparavant, le couple aurait décidé de prendre la pose devant le groupe de photographes qui les attendaient à la sortie de l’événement, selon Page Six. Chris Sanchez, un ancien membre des services secrets de Barack Obama, assurait leur sécurité. Étant réputé pour faire sortir les célébrités d’événements très médiatisés sans se faire repérer, le média américain indique que l’homme est surnommé “le roi des issues de secours”. Selon cette logique le prince Harry et Meghan Markle auraient eu d’autres options pour quitter la soirée.

”Chris Sanchez est l’un des meilleurs gardes du corps qu’il existe. Il est extrêmement intelligent”, a déclaré une source à Page Six. “Il a travaillé pour Harry et Meghan à de nombreuses reprises, y compris à New York, et s’est à chaque fois assuré qu’ils ne soient pas repérés. Chris peut faire sortir tout le monde sans jamais être vu. Je n’ai donc aucune idée de comment une telle situation a pu se produire.”

Une autre source, cette fois-ci proche du duc et de la duchesse de Sussex, a indiqué à Page Six que le couple aurait décidé de quitter la cérémonie vers 22 heures et de poser pour les photographes présents en dehors de l’événement. “Ils étaient prêts à donner une photo à tout le monde lorsqu’ils ont quitté l’événement. Ce n’était pas le problème. Le problème, c’est qu’ils ont été suivis par la suite”, a déclaré cette source.

Cependant, les images qui circulent sur les réseaux sociaux et dans différents médias contredisent cette théorie : le prince Harry et Meghan Markle ne se sont pas arrêtés pour poser devant les photographes. Les vidéos et différentes photos montrent le groupe de sécurité bloquant les photographes afin que le couple puisse rejoindre leur SUV qui l’attendait sur le trottoir.