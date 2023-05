Angèle émue aux larmes à la lecture d’une lettre (VIDEO)

La chanteuse a abordé sa sexualité sans complexe au cours de l’émission. “J’ai entendu que tu es bi ? As-tu un petit ou une petite amie ?”, lui a-t-on demandé. “J’ai appris à garder cela secret. Oui, je suis bi, et je dirai même que je suis pan. Je suis pansexuelle, je peux tomber amoureuse d’un garçon ou d’une fille, d’une personne non binaire, transgenre.”, explique Angèle.

Ensuite, l’interprète de “Libre” a lu une lettre de l’un des journalistes. “J’ai écrit. J’ai écrit une lettre en chantant. J’ai écrit sur le sable mon nom. J’ai écrit un texte sur mes échecs. J’ai écrit la mort. J’ai écrit l’article de moi”, lisait-elle à haute voix. La chanteuse n’a pas su cacher son émotion et ses larmes… Ce à quoi un des journalistes lui a demandé si elle pleurait parce qu’elle était triste. “Je ne suis pas triste, mais je trouve ça touchant. C’est ça qui est beau aussi avec le fait d’écrire, c’est que parfois, je pense qu’on écrit pour marquer dans le temps des pensées, des choses qu’on ne sait pas forcément dire. Et quand on lit un texte qu’on a écrit, ça permet de dire des choses qu’on ne pourrait pas dire autrement. On peut transmettre, on peut se comprendre aussi”, déclare Angèle.