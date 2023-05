Stevenson a, entre autres, joué dans les films "Le Roi Arthur", "Thor" et "The Punisher: Zone de guerre". Il était aussi acteur dans différentes séries télévisées dont "Vikings" et "Rome. Il apparaîtra d'ailleurs dans le prochain spin-off de Star Wars "Ahsoka".

Le comédien était né en 1964 à Lisburn, dans le nord de l'Irlande. Il avait suivi les cours de la "Bristol Old Vic Theatre School" en Angleterre. Après avoir figuré durant des années dans des séries télévisées, il avait fait ses débuts au cinéma dans "Theory of Flight" sorti en 1998.