"Dinde", "Trop grosse", "Tu manges bien à la cantine": Léna Situations victime de grossophobie au Festival de Cannes

Léna Situations a décidé de se défendre dans une story Instagram dans laquelle elle dénonce ces propos haineux: "J’ai toujours été plus ou moins à l’aise avec mon corps. Jusqu’à ces derniers mois. J’ai pris du poids et j’en suis consciente, ma morphologie a changé et j’en suis consciente. Mais Internet s’en est rendu compte avant moi et souhaite le partager", écrit-elle. "Depuis deux ans, j’ai fait le choix de ne plus utiliser de filtre afin de montrer une image honnête et non modifiée, quelque chose de vrai. J’essaie de faire de mes plateformes un lieu où je me sens assez en confiance pour partager avec quatre millions de personnes mes facettes avec lesquelles je ne suis pas 100 % en paix. Depuis jeunes, on nous projette tellement un corps idéal, un style idéal que dès que je ne rentre plus dans mon 36, je reçois des 'tu manges bien à la cantine' ou des 'félicitations pour le bébé'", conclut l'influenceuse.