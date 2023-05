L'acteur légendaire était sur la Croisette pour défendre Asteroid City, nouveau long-métrage de Wes Anderson au casting 5 étoiles. L'ambiance bon enfant a toutefois été ternie par un moment de colère noire. Tom Hanks et son épouse Rita Wilson, 66 ans, ont été photographiés lors d'une vive altercation avec un membre du staff. Le couple était visiblement on ne peut plus agacé et les images diffusées sur les réseaux sociaux en attestent.

L'origine de cette dispute est encore inconnue au moment où nous écrivons ces lignes. La fureur a néanmoins rapidement laissé sa place à la joie, et on a pu voir Tom Hanks prendre un selfie avec Adrien Brody et afficher un larger sourire au moment de monter les célèbres marches cannoises.