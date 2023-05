Selon le journal anglais, le fils de Diana serait bien plus isolé depuis son changement de vie spectaculaire aux États-Unis. “Plus personne ne lui parle vraiment et même les personnes qui sont restées à ses côtés ont récemment commencé à s’éloigner parce qu’il est constamment négatif” a notamment confié l’un de ses anciens amis. Pour ce proche, l’époux de Meghan Markle se serait même “complètement perdu” depuis quelque temps.

À lire aussi

Même au sein de l’armée, deuxième famille du prince Harry, les critiques fusent. Si la duchesse de Sussex n’y serait pas pour rien, il en serait le premier responsable. “Personne dans les forces armées n’a de temps à lui accorder, ce qui est vraiment dommage, car il était extrêmement populaire. Vous pouvez blâmer Meghan, mais c’est en grande partie à cause de lui !”, ajoute une autre source dans l’article. Meghan Markle et le prince Harry font le dos rond depuis leur “course-poursuite” polémique à New York.