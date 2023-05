”Il est puni, il n’est pas près de s’en remettre” : après des mois de silence, Catherine Lara s’exprime à propos de l’affaire Palmade

Elle revient notamment sur l’acharnement médiatique subi par l’humoriste : “Pour moi, ça a été beaucoup trop médiatisé. J’ai beaucoup souffert, j’ai trouvé ça terrible. Pierre est puni, il n’est pas prêt de s’en remettre. La punition elle est sévère, surtout quand on est quelqu’un qui est censé faire rire. Donc là c’est très dur pour lui. Mais je dois dire aussi que, pour ces pauvres gens qui ont été blessés, c’est horrible”.

Catherine Lara explique aussi pourquoi elle n’a pas souhaité prendre la parole sur le sujet : “J’ai refusé de parler de cette histoire. Je n’ai pas voulu me mêler de tout ça. C’est très triste pour tout le monde, y compris pour Pierre aussi, que j’ai connu et que j’ai beaucoup fréquenté à une certaine époque. Nos vies nous ont menés chacun dans un coin”.

Lorsque le présentateur lui demande si elle a gardé contact avec Pierre Palmade, la chanteuse répond fermement “non”. Aussi interrogée sur l’état de Muriel Robin, Catherine Lara répond avec franchise : “Muriel c’est Muriel, je ne veux pas être dans sa peau pour ça parce qu’elle a un lien très étroit avec lui et c’est son affaire. Je ne me permettrais pas de faire de l’ingérence dans l’émotion de quelqu’un.”

”Moi ça m’a donné beaucoup d’émotion aussi, parce que je me suis tous ces gens sont très désespérés, d’un côté parce qu’ils sont blessés, et d’un autre côté parce que je pense quand même que Pierre a dû réaliser à un moment donné l’horreur de la situation quand même”.