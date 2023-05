Harry et Meghan sur le point de divorcer ? Plusieurs experts affirment que le fossé entre eux est “de plus en plus profond”

Dans la presse anglaise, le Daily Mail et le Telegraph rapportent qu’Harry et Meghan n’ont pas célébré leur anniversaire de mariage et apparaissent depuis longtemps sans avoir de gestes affectueux ensemble. Ils auraient même refusé de s’embrasser à une kiss cam lors d’un match de NBA.

Angela Levin, la biographe du prince Harry, a également confié que la distance entre Harry et Meghan était de plus en plus forte. “Harry se lasse de Meghan”, raconte-t-elle. Il souhaiterait vivre seul.

Daisy Cousens, experte en royauté chez Sky News, estime que certaines informations sorties dans la presse pourraient s’avérer correctes : “Il y a toujours eu des fissures possibles dans ce mariage. Une grande presse et une grande attention s’accompagnent d’une grande pression. Je ne serais pas surprise que certaines de ces informations soient vraies.”