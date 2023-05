La reine Mathilde nommée docteur honoris causa de l'université de Hasselt (PHOTOS)

"Le titre de docteur honoris causa qui m'est aujourd'hui décerné par l'université de Hasselt ne me laisse pas indifférente", a confié la reine Mathilde lors de son discours de remerciement. "Le fait que je reçoive cette distinction pour mon engagement social la rend encore plus spéciale, car cela signifie que de nombreuses personnes ont été touchées, que cela fait la différence et permet de faire bouger les choses. C'est pourquoi je souhaiterais partager cet honneur avec les personnes qui m'ont apporté leur soutien et leur confiance."

Ce n'est que la deuxième fois qu'une reine reçoit un titre de docteur honoris causa de la part d'une université. Seule la reine Elisabeth avait obtenu cette distinction il y a plus de cent ans, à la KU Leuven.

Jeudi dernier, l'université de Hasselt avait également décerné le titre de docteur honoris causa à la virologue belge Erika Vlieghe et l'épidémiologiste espagnol Jordi Sunyer.

HASSELT, BELGIUM - MAY 30 : Presentation of an honorary doctorate from Hasselt University to Queen Mathilde, during its anniversary year, UHasselt will present an honorary doctorate to the Queen. In 2023, Queen Mathilde, like UHasselt, will celebrate her fiftieth birthday. After the rector Bernard Vanheusden's laudatio, the Queen will give a speech. She then also meets a number of students from the university... May 30, 2023 in Hasselt, Belgium, 30/05/2023. ( Photo by Bert Van Den Broucke / Photonews ©BVB

Koningin Mathilde krijgt eredoctoraat UHasselt voor haar maatschappelijke inzet ©BELGA