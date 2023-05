Trop populaire

Tout juste couronné, Charles III entretiendrait des relations de plus en plus fraîches avec Kate Middleton. Le roi verrait d’un mauvais oeil la popularité écrasante de sa belle-fille, et son agacement serait croissant. “Il y a un élément de jalousie”, a récemment glissé Paul Burrell, ancien majordome de Lady Diana devenu expert royal. Il établit d’ailleurs un parallèle entre les deux femmes. “Il n’appréciait pas qu’elle soit populaire. Un jour, il lui a même dit : 'Je t’ai épousée, et je t’ai fait entrer dans la royauté, sans moi tu ne serais rien'”, a-t-il souligné.

Le Daily Mail semble abonder en ce sens puisque le tabloïd a écrit que Charles III s’était senti “éclipsé” à cause de la visite de Kate Middleton lors du Chelsea Flower Show à Londres ce mois de mai. Le roi à la réputation soupe-au-lait ne perdrait pas de vue le bien de la monarchie pour autant. “Il sait que Kate et William sont les meilleurs pour ce job, et qu’il ne sera pas roi longtemps”, a précisé Paul Burrell.