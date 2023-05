”Elle sort principalement avec des hommes plus âgés”

Âgée de 29 ans, la jeune femme est loin d’être une inconnue dans le milieu du show-business. Côté coeur, celle qui est née au Koweït a eu une idylle médiatisée avec un certain Mick Jagger par le passé. Elle avait alors 22 ans, le leader des Rolling Stone 74 ans. “Nos âges n’avaient pas d’importance pour moi. Le cœur ne sait pas ce qu’il voit, il ne sait que ce qu’il ressent”, avait-elle confié au sujet de sa “première relation sérieuse” en 2018. Côté professionnel, Noor Alfalleh a rapidement gravi les échelons chez Sony. Diplômée de la prestigieuse université californienne UCLA, elle officie en tant que vice-présidente de Lynda Obst Productions, une branche de la multinationale japonaise, rapporte Page Six.

Noor et Al Pacino ont commencé à se fréquenter durant la pandémie et leur relation a été officialisée en avril 2023 sur Instagram. “Elle sort principalement avec des hommes plus âgés très riches… Elle est avec Al depuis un certain temps et ils s’entendent très bien”, a-t-on pu lire à leur sujet dans la presse américaine. Elle serait à son huitième mois de grossesse.