La princesse Elisabeth et le roi Philippe sont en Jordanie pour le mariage du prince héritier (VIDÉOS)

En effet, père et fille ont assisté aux festivités. Feux d'artifice, spectacle aérien, concerts et une excitation palpable sur les réseaux sociaux mais aussi dans les rues de la capitale où leurs portraits étaient affichés. Des milliers de Jordaniens ont célébré les noces des époux, tous deux âgés de 28 ans. De telles célébrations sont rares dans le monde arabe, où les monarchies conservatrices partagent peu les détails de leur vie privée.

Le convoi de véhicules rouges de la famille royale hachémite, réservé aux grandes occasions, a sillonné les rues de la capitale Amman pour accompagner les mariés.

Le roi Philippe et la princesse Elisabeth n'étaient pas les seuls membres de familles royales. Les mariés ont prononcé leurs vœux au Palais de Zahran, à Amman, en présence de leurs familles et de 140 autres invités, dont la Première dame des États-Unis, Jill Biden, le couple princier britannique William et Kate, et le roi des Pays-Bas, Willem-Alexander.

"Hussein est votre fils, vous êtes sa famille et c'est votre mariage", a déclaré aux Jordaniens le 23 mai, dans une vidéo diffusée sur YouTube, la mère du marié, la reine Rania.