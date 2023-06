Michel Drucker donne de ses nouvelles: “Ceux qui me croyaient mort devront encore attendre”

”Ceux qui me croyaient mort devront encore attendre.” C’est par ces mots bourrés d’ironie que Michel Drucker s’adresse à ses fidèles sur son compte Instagram. L’animateur apparaît dans une vidéo pour donner de ses nouvelles, lui qui est absent de l’antenne depuis des mois suite à une seconde opération du cœur. Le visage est plus mince encore que précédemment et la voix un peu plus fébrile qu’auparavant. Mais l’œil est vif et le sourire pas feint.