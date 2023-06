L'un de ses plus proches amis, Jeremy Ferrari, a publié un message cet après-midi. L'humoriste découvert grâce à Ondar (On ne demande qu'à en rire), explique comment il a appris la tragique nouvelle. "Guillaume devait donner une conférence de presse hier à 19h30. Il ne s'est pas présenté et ne répondait pas à nos appels. Je me suis rendu chez lui et je l'ai trouvé décédé dans son lit, probablement dans son sommeil, mais cela reste à confirmer par les médecins", écrit Jeremy Ferrari sur son compte Instagram.

L'artiste est évidemment très touché par cette perte. Il considérait Guillaume comme son petit frère.

Le message complet juste ici :