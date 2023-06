Le Met Gala arrive à Londres et vous pourrez y participer

Tout comme l’événement initial, cette version européenne du Met Gala a pour but de récolter des fonds. La rédactrice en chef espère que ce spectacle caritatif “fera le tour du monde à la manière du Met Gala”, confie-t-elle au Guardian. Les fonds reçus seront reversés à des organisations artistiques de Londres comme le National Theatre, le Royal Opera House et la compagnie de danse de Rambert. En effet, l’Américaine s’inquiète de la mauvaise santé financière de l’art londonien : “J’ai lu avec consternation l’ampleur des réductions budgétaires dans le domaine des arts du spectacle. Le talent créatif à Londres est inégalé, alors tout ce que nous pourrons faire pour soutenir toutes ces personnes brillantes et créatives, nous le ferons”.

C’est au Theatre Royal Drury de Londres que se déroulera l’événement, qui prendra la forme d’un défilé de mode d’une durée de moins d’une heure. Mais avant cela, les stars pourront bien évidemment fouler le tapis rouge sous l’œil aiguisé des photographes. Stephen Daldry, réalisateur et metteur en scène britannique, sera chargé de superviser la soirée.

Mais la réelle innovation de ce Met Gala est que celui-ci sera ouvert au public. Il sera en effet possible d’obtenir un billet d’entrée pour la somme d’environ 170 euros. Mais Anna Wintour souhaite que cet événement soit inclusif. Certains billets seront donc offerts à des étudiants.

La date du futur événement n’est pas anodine, celui-ci aura lieu juste avant la fashion week de Londres. Avec ce choix, la rédactrice en chef de Vogue affiche son souhait de soutenir le monde de la mode à Londres. En effet, la fashion week de Londres est de plus en plus désertée par les grandes marques qui déplacent leurs défilés à Paris. Avec la création de cet événement, Anna Wintour espère donc “soutenir les nombreux talents” de la ville.

L’événement sera retransmis en direct dans le monde entier. Et il pourrait devenir un rendez-vous itinérant, qui pourrait se tenir dans d’autres villes européennes ou asiatiques.