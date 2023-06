Oman, le sultanat ami de la Belgique

D’une superficie de 309 000 km², soit dix fois plus que la Belgique, Oman compte presque 4,5 millions d’habitants. En 1970, le sultan Qabus renverse son père au cours de ce que l’on appelle une révolution de palais. Né en 1940, le sultan Qabus descend de la dynastie Al Saïd qui règne depuis 1744. Formé en Angleterre, notamment à l’Académie royale de Sandhurst, Qabus revient à Oman en 1965.

Cet homme très cultivé est alors quasiment séquestré par son père au palais de Mascate. Lorsqu’il prend le pouvoir, Oman est le pays le plus pauvre de toute la péninsule arabique. Le sultan entreprend une vaste modernisation des infrastructures avec le développement portuaire, des routes, l’enseignement, la création d’hôpitaux…

Précurseur en termes d’environnement et d’urbanisme, le sultan est la cheville ouvrière de l’essor d’un tourisme écoresponsable. Ici, pas de tours plus hautes les unes que les autres comme dans les Émirats. Passionné d’opéra, il en fait construire un à Mascate qui accueille une très belle programmation musicale.

Brièvement marié à une cousine, mais sans enfant, le sultan Qabus entretient d’excellentes relations avec ses homologues royaux. La reine Elizabeth II l’appréciait tout particulièrement. Tous les deux avaient le même intérêt pour le monde équestre. Lors d’une de ses visites à Oman, Elizabeth avait assisté à une course hippique. Installée sur un podium à côté du sultan, elle découvrit que celui-ci avait fait incorporer un crochet à sa chaise-trône afin qu’elle puisse accrocher son célèbre sac à main et ne pas le mettre au sol. Un détail qui avait ravi la Reine dont le visage s’illumina d’un sincère et large sourire.

Une succession récente

Souffrant d’un cancer, le sultan Qabus était venu suivre des traitements à Louvain. La cour avait d’ailleurs privatisé l’hôtel de luxe The Fourth sur la Grand-Place de Louvain afin de permettre au sultan de s’y reposer avec sa suite en décembre 2019. Se sachant condamné par la maladie, il avait regagné plus tôt Mascate où il s’éteignit en janvier 2020 à l’âge de 79 ans.

La tradition omanaise ne prévoyait alors pas la désignation d’un héritier du vivant du sultan. C’est un conseil de famille qui devait prendre cette décision. En l’absence d’un accord, une lettre scellée laissée par le défunt sultan devait permettre de choisir son successeur. C’est ainsi que le sultan Haïtham ben Tariq (1954) succéda à son cousin Qabus. Le roi Philippe, à l’instar d’autres monarques, fit le déplacement à Oman pour présenter ses condoléances.

Diplômé d’Oxford, le nouveau sultan fut sous-secrétaire d’État aux Affaires politiques de 1986 à 1994, puis secrétaire général pour le ministère des Affaires étrangères de 1994 à 2002. De 2002 à 2004, il exerça la fonction de ministre du Patrimoine et de la Culture.

Marié à une cousine Ahad bint Abdallah ben Hamad Al Saïd, il est père de quatre enfants. Rompant avec la tradition, il a désigné son fils aîné comme sultan héritier. En février 2022, le roi Philippe et la reine Mathilde furent reçus en visite officielle par le sultan d’Oman et son épouse, qui a une vie publique active. Les deux souverains entretiennent de très bonnes relations et étaient présents à Londres le 6 mai dernier lors du couronnement du roi Charles III.