Grande amie de Guillaume Bats, Laura Laune réagit au décès de l’humoriste français

”Il y a quatre ans, dans un moment de doute, Guillaume m’avait dit : 'Fais-le pour moi'. Ces mots font plus que jamais écho aujourd’hui. Quand la force n’y est plus, c’est l’amour qui permet d’avancer”, poursuite Laura Laune, qui faisait souvent des vidéos et des sketchs avec le jeune humoriste, ainsi qu’avec Arnaud Tsamère et Jérémy Ferrari notamment.

C’est d’ailleurs ce dernier qui a découvert le corps sans vie de Guillaume Bats. “Il devait donner une conférence de presse hier à 19h30. Il ne s’est pas présenté et ne répondait pas à nos appels. Je me suis rendu chez lui et je l’ai trouvé décédé dans son lit, probablement dans son sommeil, mais cela reste à confirmer par les médecins”, avait expliqué Jérémy Ferrari.