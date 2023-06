L’ancien chauffeur de Johnny Hallyday critique sévèrement Laeticia: "Elle a tout fait pour exclure David et Laura"

À lire aussi

Patrick Roussel, l’ancien chauffeur de Johnny Hallyday, a beaucoup d’histoires à raconter. Que cela soit l’arrivée de Laetitcia dans sa vie ou ses problèmes d’argent, la vie de Johnny intéresse encore le public. Surtout la relation qu’il entretenait avec David et Laura, qui s’est aggravée à cause de Laeticia Hallyday, selon le chauffeur qui s’est confié à Télé Star.

"Il ne voyait déjà pas beaucoup David et Laura, mais elle a renforcé la scission. David a eu la chance d’être élevé par son beau-père, mais Laura était très fragile", explique Patrick Roussel avant d’expliquer son rôle d’intermédiaire. "Je lui parlais de son père et ça lui permettait d’entrer un peu dans sa vie. Laeticia n’était pas au courant. Leur relation était très compliquée et l’est toujours."

À lire aussi

Après la mort du Patron, Laeticia aurait annoncé qu’elle voulait renouer les liens avec David et Laura. Des foutaises selon Patrick Roussel. "Alors qu’elle a tout fait pour les exclure? Johnny devait se cacher pour voir sa fille, il l’aidait en douce quand elle avait des problèmes". Cependant, il reconnaît que Johnny Hallyday avait également sa part de responsabilité. "Il n’a pas fait ce qu’il fallait pour garder une relation avec ses premiers enfants."