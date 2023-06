C’est une surprise. Son père, Emmanuel-Philibert, prince de Piémont, vient d’annoncer qu’il allait abdiquer en sa faveur. Une décision qui intervient trois années après l’abrogation de la loi salique qui empêchait jusqu’ici aux femmes d’accéder au trône controversé d’Italie. “Je vais m’écarter et laisser une femme s’avancer dans la lumière. Je suis sûr qu’elle fera mieux que moi”, a déclaré l’époux de l’actrice Clotilde Courau dans le Corriere Torino.

“Bientôt, en Europe, il y aura plus de reines que de rois. Tout le monde se rend compte, bien qu’un peu tard, que l’intelligence et la sensibilité des femmes responsables peuvent être merveilleuses”, a-t-il ajouté dans des propos traduits par Paris Match France. À 19 ans, Vittoria s’apprête donc à devenir un jour cheffe de la Maison royale d’Italie, un rôle actuellement tenu par Victor-Emmanuel de Savoie, 86 ans et fils et du dernier roi du pays.