Seule des arrière-petits-enfants d’Elizabeth II à être née hors du Royaume-Uni, la fille de Meghan et Harry aurait eu le droit une fête “très américaine”. La presse anglophone rapporte que les célébrités avaient fait le déplacement à Montecito et qu’un zoo a été installé dans le jardin pour amuser les enfants. On apprend également que l’ancienne actrice a fait un cadeau hors de prix à Lilibet cette année. La duchesse de Sussex aurait cassé sa tirelire pour lui offrir une boîte à musique signée Cartier. Son montant ? 6000 euros.

Le prince Harry, actuellement en plein bras de fer judiciaire à Londres, aurait opté pour des objets pour décorer sa chambre. L’amour de Meghan Markle pour la marque française ne date pas d’hier. Elle s’était en effet acheté deux montres Tank pendant qu’elle tournait encore dans la série Suits. “De M.M. à M.M.”, a-t-elle fait graver à l’arrière du cadran. Un cadeau à elle-même pour ne jamais oublier d’où elle vient.