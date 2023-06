”Danse avec les stars” endeuillée : “Je suis dévasté”

C’est Chris Marques qui a annoncé la terrible nouvelle ce jeudi. Une chorégraphe de Danse avec les stars, Kerri-Anne Donaldson, est décédée. Le danseur et jury de l’émission a partagé l’information sur son compte Instagram, en publiant une photo de la jeune femme, sous laquelle il écrit : “Je viens d’apprendre la nouvelle, je suis dévasté. Kerri nous a accompagnés à la chorégraphie pendant plusieurs saisons sur “Danse avec les stars” lorsque j’en étais le directeur artistique et metteur en scène. Elle était talentueuse, drôle et notre amie, je ne sais toujours pas ce qui s’est passé, mais nous t’avons perdue hier. Repose en paix, je pense à ta famille.”