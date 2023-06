La nouvelle vie d’Angela Kelly, la plus proche habilleuse d'Elizabeth II

En 2018, elle est présente lorsque la reine assiste à un défilé lors de la Fashion Week de Londres en compagnie de la papesse de la mode Anna Wintour. Pendant le confinement de la reine Elizabeth et du duc d’Edimbourg au château de Windsor, c’est elle qui s’occupe de la coiffure de la reine, faisant partie de cette petite bulle très restreinte de sécurité sanitaire qui a été mise en place.

Cette proximité avec Elizabeth II ne lui vaudra pas au fil des ans que des compliments. Dans ses mémoires, le prince Harry charge lourdement Angela Kelly et lui reproche d’avoir tout fait pour contrecarrer le choix de diadème de Meghan. Selon les dires du prince, il avait été initialement envisagé que Meghan coiffe le diadème que la princesse Diana avait elle-même porté lors de son mariage et qui est un diadème de diamants appartenant à la famille Spencer. Lors d’une réunion avec Elizabeth II et en présence d’Angela Kelly, plusieurs diadèmes sont présentés. Harry évoque des diadèmes avec des aigues-marines, des diamants et des émeraudes.

Au plus fort du Megxit, la presse se fera l’écho de l’entêtement de la duchesse de Sussex à arborer un diadème d’émeraudes alors que la reine en avait proposé un autre. Et le prince Harry de poursuivre en indiquant que Meghan avait besoin du diadème pour un essai de coiffure avec son voile. Surnommée par ses ennemis “AK 47” en référence à un modèle de mitraillette, Angela Kelly n’aurait pas donné suite aux SMS et appels du prince et de sa fiancée, leur remettant au final un autre diadème.

Angela Kelly a aussi créé elle-même des tenues pour la reine dont celle de couleur jaune portée au mariage du prince William. En mai 2020, en raison de nouvelles restrictions sanitaires, le mariage de la princesse Beatrice d’York est ajourné. Cependant, il est décidé au cours du mois de juillet d’en organiser un en petit comité. Ce choix se justifie certes en raison du Covid mais aussi des déboires judiciaires du prince Andrew, père de Beatrice. Angela Kelly est à nouveau à la manœuvre pour retravailler une robe de soirée d’Elizabeth II qui devient la robe de mariée de la princesse Beatrice.

Preuve si besoin de la grande liberté accordée par la souveraine à Angela Kelly, cette dernière est autorisée à publier deux livres intitulés Habiller la Reine : La garde-robe du jubilé et La face cachée de la pièce : La Reine, l’Habilleuse et la Garde-Robe. Angela Kelly y dévoilait avec des photos inédites que la reine avait un don particulier pour imiter la voix des personnalités.

Dans ses dernières volontés, Elizabeth II avait veillé à ce que sa proche collaboratrice et amie puisse continuer à habiter un cottage sur le domaine de Windsor. Certes présente aux funérailles de la reine, Angela Kelly avait été mise sur la touche dès le décès de la souveraine. Une situation qu’elle avait probablement bien logiquement appréhendée. Son téléphone professionnel avait aussi été désactivé selon une procédure standard comme le confirmait Buckingham Palace.

Le roi Charles III et surtout la reine Camilla n’ont pas souhaité poursuivre une collaboration professionnelle avec Angela Kelly. Ont alors débuté des tractations entre le nouveau roi et l’ex-confidente royale. Charles III entendait en effet récupérer le cottage à Windsor et éloigner Angela du sillage royal.

Toutefois afin de respecter les dernières volontés d’Elizabeth II, le roi Charles a alors proposé de mettre à disposition d’Angela Kelly une maison de grâce et de faveur dans le Peak District, un parc national du centre nord du pays, près de Sheffield où vit une partie de la famille Kelly. Cette maison reviendra dans le giron de la Couronne au décès d’Angela Kelly.

En échange de cela, Angela Kelly a renoncé à la publication d’un troisième ouvrage qui avait été autorisé par Elizabeth II. Charles III ne voulant pas envisager un nouveau livre de confidences.

Aidée de proches, Angela Kelly a chargé un véhicule avec ses effets personnels et quitté Windsor pour commencer une nouvelle page de sa vie à 65 ans.