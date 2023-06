Silvio Berlusconi et les femmes: retour sur les nombreuses conquêtes d’Il Cavaliere

Arrêtée pour vol dans une autre affaire, Ruby, Karima el Mahroug de son vrai nom, avait révélé l’existence des sulfureuses soirées privées tenues dans la résidence de Berlusconi, baptisées soirées “bunga-bunga” par la suite. Des soirées lors desquelles l’homme d’affaires italien ne cachait pas son goût pour les jeunes femmes : “Personne ne pourra me faire changer de style de vie, j’en suis fier. Je mène une vie terrible, je vais de l’avant en fournissant des efforts inhumains, travaillant jusqu’à deux heures et demie du matin. Ensuite, je me couche et je me lève à sept heures. Et si, de temps en temps, j’ai besoin d’une soirée pour me détendre, personne ne me fera changer de style de vie.”

Karima "Ruby" el Mahroug, celle par qui va exploser le scandale des soirées "bunga-bunga". ©Reporters

Il faut dire que l’homme, décédé ce lundi à l’âge de 86 ans, a connu mille vie : magnat des affaires et des médias, président de club de foot, Premier ministre... et il n’a jamais caché sa propension à séduire les “belles femmes”.

Condamné en première instance pour prostitution de mineure, dans l’affaire du “Rubygate”, Berlusconi voit finalement sa condamnation annulée en appel et en cassation.

Karima "Ruby" el Mahroug, mineure marocaine qui a participé aux soirées "bunga-bunga" de Berlusconi. ©Giuseppe Aresu

Deux ex-femmes et des conjointes très jeunes

En ménage non plus, Silvio Berlusconi n’a pas fait les choses à moitié. Celui-ci a eu deux épouses et une fiancée. Il a eu deux enfants avec Carla Dall’Oglio bien avant d’être le Silvio Berlusconi qu’il est devenu. Il s’est ensuite remarié avec une certaine Veronica Lario. Ancienne actrice de films d’horreur italiens, celle-ci lui a donné trois enfants.

Silvio Berlusconi et sa deuxième épouse Veronica Lario. Ils divorcent en 2009 à la suite des multiples excès de l'homme d'affaires. ©Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

Pendant leurs "presque" 20 ans de mariage, Berlusconi a multiplié les excès. En janvier 2007, Il Cavaliere déclarait publiquement au sujet de Mara Carfagna, une ex-mannequin et présentatrice sur Mediaset débauchée par son parti Forza Italia, qu'” avec [elle], j’irai n’importe où, même sur une île déserte”, avant d’ajouter, “si je n’étais pas marié, je l’épouserais tout de suite.”

Obligé de publier une lettre d’excuse, cela ne l’arrête pas. Quelques mois après ses déclarations sur Mara Carfagna, il se rend à l’anniversaire d’une certaine Noemi Letizia, jeune napolitaine qui fêtait ses… 18 ans. Ce qui fait exploser sa femme de l’époque qui constate que l’ancien chef du gouvernement n’est venu à aucun anniversaire de ses propres enfants, “quand bien même il était invité.”

Les liens entre Berlusconi et Letizia sont difficiles à établir. Le Corriere della Sera annonce que la jeune fille l’appelait “Papounet” ou “Papy”. Empêtré dans cette nouvelle affaire, il présente des excuses publiques à sa femme. Mais la coupe est pleine et Veronica Lario demande le divorce en 2009.

Noemi Letizia, blonde napolitaine qui avait invité Silvio Berlusconi à ses 18 ans. ©AFP

À partir de 2011, alors qu’il sortait du scandale du “Rubygate” et des soirées “bunga-bunga”, il s’est mis en couple avec Francesca Pascale, 49 ans plus jeune que lui. Après douze ans de vie commune, ils se séparent finalement en 2020, tout en annonçant vouloir “rester amis”.

Silvio Berlusconi avec sa compagne Francesca Pascale, 49 ans plus jeune que lui. ©AFP

Mais Berlusconi ne reste pas seul très longtemps. Quelques jours à peine après la fin de sa relation avec Francesca Pascale, les rumeurs circulent sur une relation entre l’homme d’affaires et une jeune parlementaire de son parti Forza Italia, Marta Antonia Fascina, sa cadette de… 54 ans. Quelques mois plus tard, la rumeur est confirmée par son parti lui-même.