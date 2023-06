Albert et Charlène avaient fait le déplacement avec leurs jumeaux. La princesse, qui n’a pas quitté Jacques et Gabriella d’un pouce, a ravi certains de ses admirateurs. “Peut-être que ce sont les cheveux bruns ou alors le maquillage, mais elle a l’air bien et en pleine forme” ou encore “Charlène est sublime”, ont écrit les internautes au sujet de la Sud-Africaine, très stylée en kaki.

Quelques jours plus tard, son comportement fait toutefois jaser. Celle dont l’attitude a été jugée glaciale lors du dernier Grand Prix de Monaco est accusée d’avoir snobé ses belles-sœurs. Comme le souligne Het Laatste Nieuws, Charlène n’a adressé ni un mot ni un regard aux princesses Caroline et Stéphanie, elles aussi présentes. Les trois femmes ont en effet gardé leurs distances tout au long de cette journée immortalisée par les photographes. Simple coïncidence ou tensions palpables ? Le mystère reste entier sur le Rocher.