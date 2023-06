Au Royaume-Uni, plusieurs sources s’accordent à le dire : le prince Harry et Meghan Markle n’ont pas été conviés par le roi. “J’ai entendu du dire que le prince Harry et Meghan n’ont pas été invités à la parade d’anniversaire du roi le week-end prochain”, a notamment écrit le bien informé journaliste Richard Eden dans le Daily Mail. Manifestement, le prince va devoir se préparer à vivre avec ce nouveau statut de paria.

”Il existe une fissure profonde au sein de la famille royale et on pouvait s’attendre à ce qu’ils ne soient pas invités”, a glissé l’expert royal Richard Fitzwilliams dans les colonnes de Newsweek. “Aux yeux du Palais, ils sont devenus personæ non gratæ, et cela devient de plus en plus clair”, a-t-il ajouté. Si l’information se confirme, le prince Harry raterait donc cet événement mythique de la Couronne pour la toute première fois. Le prince William, lui, sera à la tête du régiment des Welsh Guards qui défileront sous les yeux du monarque pour la première fois.