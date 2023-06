”Je l’aimais bien quand il était animateur à l’extérieur, et surtout quand il présentait des spectacles. Il avait vraiment un certain talent”, explique Philippe Bouvard avant de poursuivre :”Et puis, ça s’est gâté quand il a voulu me faire payer, à mon arrivée à Europe 1 où il officiait, le fait que je lui faisais de l’ombre depuis des années. Et qu’il n’avait jamais pu me dépasser, et même faire la moitié de mon audience.”

Lors de l’interview, Jordan de Luxe a demandé à l’homme qui a fait les belles époques des “Grosses têtes” s’il écoutait Laurent Ruquier. Ce à quoi Philippe Bouvard a répondu qu’il ne l’a jamais écouté. “Parce que je me suis dit : 'Si c’est bon, ça va me peiner. Si c’est mauvais, ça me fera du chagrin aussi'. Laurent Ruquier, ce n’est rien pour moi. J’ai connu des gens plus intéressants”, explique-t-il.