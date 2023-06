À lire aussi

Liens de sang

Jazmin et Alexandre, les deux enfants illégitimes du prince, sont effectivement très proches. Reconnus sur le tard, ils partagent une forte complicité en plus de leur sang bleu. La petite amie du musicien Ian Mellencamp a partagé plusieurs photos en sa compagnie sur son compte Instagram officiel. On peut les voir assister à un match de basket de l’AS Monaco au stade Louis-II.

Albert II, lui, n’était manifestement pas présent. Ce mercredi 13 juin, Jazmin Grace Grimladi a aussi été immortalisée devant le Palais princier. “Heureux 100 ans grand-père”, a-t-elle écrit en légende. Le Rocher célèbre en effet le centenaire de la naissance du prince Rainier III, époux de Grace Kelly, cette année.