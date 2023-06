Arabella Rose, l’aînée de 11 ans de Jared Kushner et Ivanka Trump, était à la fête ce dimanche 11 juin. Deux jours plus tard, la conseillère de l’ancien président américain a partagé quelques clichés des festivités sur son compte Instagram officiel. “Nous ne pourrions pas être plus fiers de l’extraordinaire jeune femme qu’elle est devenue. Sa gentillesse, sa créativité, son humour, son empathie et sa passion ont rempli nos vies de tant de joie et d’inspiration. Que sa bat-mitsvah soit le début d’un chapitre magnifique et épanouissant de sa vie”, a écrit la belle-fille de Melania Trump.

Un détail a sauté aux yeux des suiveurs de la monarchie britannique : Ivanka avait choisi une tenue portée par Kate Middleton auparavant. En septembre dernier, la princesse de Galles avait épaté Daniel Craig dans une robe dorée spectaculaire signée Jenny Packham lors de l’avant-première londonienne de Mourir peut attendre. Ivanka Trump a misé sur la même pièce à sequins dans une couleur vert d’eau qui flattait son teint. Le “Kate effect” traverse les frontières.