”Leur étoile est vraiment en train de se ternir” : le divorce entre Meghan, Harry et Spotify pourrait avoir de lourdes conséquences

Le Daily Mail, tabloïd qui s’adonne actuellement à un bras de fer judiciaire avec le duc de Sussex, a recueilli un témoignage accablant pour le couple. “Ils n’ont pas trouvé la bonne formule pour leur produit et leur actualité nébuleuse s’est mise à battre de l’aile. Leur 'hype' est en train de retomber et ces petites choses viennent mettre à mal le buzz qu’ils ont généré en claquant la porte de la famille royale”, estime en effet Mark Borkowski, une pointure des relations publiques et de la communication.

“Si personne n’est intéressé par ce qu’ils ont à dire sur la santé mentale ou sur la famille royale, alors leur étoile est vraiment en train de se ternir. Ce n’est pas un bon jour pour la marque Meghan et Harry”, ajoute-t-il. Selon lui, le prince et l’ancienne actrice devraient perdre 10 millions de dollars avec cette rupture de contrat à l’amiable. Et leur crédibilité aux yeux de potentiels investisseurs ?