Angèle discute directement avec ses fans grâce à cette nouvelle fonctionnalité sur Instagram

Hier soir, Angèle a donc inauguré sa première discussion avec ses fans. Dans son premier message la chanteuse écrit : “Pour rappel, j’ai 120 ans quand il s’agit de nouvelles technologies. Je vous enverrai des news, des contenus backstage des festivals et des photos de Pepete bien évidemment.” Ce simple message a attiré plus de 35.000 réactions et le canal a déjà presque 120.000 participants.

L’interprète de “Bruxelles je t’aime” a ensuite partagé une vidéo de sa chienne, Pepete. “J’ai aucune idée de combien de personnes vont voir ça mais je trouve que ça vaut la peine de vous montrer à quel point Pepete est le chien le plus mignon, doux, sensible, attentionné. En plus elle sent bon et elle n’a pas de dents”, explique la chanteuse dans la vidéo.