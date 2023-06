À lire aussi

Le prince et la princesse de Galles, accompagnés de leurs enfants Georges, Charlotte et Louis, ont assisté à la “King’s birthday parade” ou “trooping the colour” depuis le balcon de Buckingham Palace.

C’est aux yeux de la foule que le jeune prince Louis, âgé de cinq ans, a fait son show. Salut militaire, grimaces et gesticulations, le benjamin de la famille a su se faire remarquer. Sur Twitter, des personnes amusées de la situation partagent des photos et vidéos.

Lors du courronement de Charles III en mai dernier, les trois enfants du prince et de la princesse de Galles s’étaient déjà fait remarquer.