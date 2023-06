Ce vendredi 16 juin, la Sud-Africaine s’est finalement décidée à rallier la Corse en hélicoptère. La raison ? La 3e organisation des “Water Safety Days”, un événement créé par sa fondation, à Calvi. “79 enfants des classes de CM2 (5e primaire, Ndlr) de l’école Calvi Loviconi ont participé aux ateliers de sauvetage en mer, animés par Pierre Frolla, Ambassadeur de la Fondation et quadruple recordman du monde d’apnée”, a fait savoir le Palais monégasque.

L’ancienne nageuse a pris le temps de discuter avec les enfants et a affiché un large sourire tout au long de cette journée ensoleillée sur l’île de Beauté. Une attitude qui tranche avec certaines de ses récentes sorties. Son comportement glacial avait été pointé du doigt lors du dernier Grand Prix de Monaco et la presse s’était étonnée de la voir snober ses belles-sœurs, les princesses Stéphanie et Caroline, lors d’une sortie familiale importante pour les Grimaldi.