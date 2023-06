L’émouvant hommage d’Ophélie Fontana à sa maman décédée: "Depuis je suis comme une funambule qui marche sur un fil"

En 2017, Ophélie Fontana perdait sa maman atteinte d’un cancer. Une blessure qui semble toujours autant faire souffrir la journaliste qui a écrit un message émouvant sur Instagram. “C’était un 19 juin, le jour le plus triste de ma vie. Tu quittais ce monde maman. Toi qui m’avais quasi tout appris, gérer ton absence, ça je ne savais pas comment faire et je n’ai toujours pas trouvé. Ça fait mal, le corps et le cœur ont mal, c’est dur, c’est long”, confie-t-elle.