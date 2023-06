La princesse de Galles, qui est marraine de l’établissement, a fait don d’un autoportrait pour marquer le coup. Le musicien, lui, a partagé des clichés inédits des Beatles pris par ses soins entre 1963 et 1964. “Oh, vous n’étiez même pas née”, a glissé Paul McCartney, anobli en 1996, à l’épouse du prince William. “Et toi non plus”, a-t-il ensuite ajouté à l’attention de sa femme. Nancy Shevell, qui est née en 1959, lui a affirmé qu’elle était bien née à cette époque. Un moment qui a provoqué les rires de Kate Middleton.

Paul McCartney a précisé que les photos où l’on peut voir John Lennon et George Harrison, respectivement décédés en 1980 et 2001, étaient les plus importantes à ses yeux dans le cadre de cette exposition qui ouvre le 28 juin prochain.