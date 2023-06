Charles III et Camilla, Kate Middleton et le prince William, Zara et Mike Tindall… la famille royale britannique a fait honneur à ce rendez-vous particulièrement prisé par feu Elizabeth II. Et une absence notable aurait même ravi les têtes couronnées. Page Six rapporte en effet que l’absence de Meghan Markle et du prince Harry y a été vécue comme un immense “soulagement”. “La rumeur dans l’enceinte royale était que tout le monde est soulagé que Meghan et Harry ne soient pas là”, a assuré une source dans le média américain. La reine Camilla serait même particulièrement heureuse de la situation.

À lire aussi

“Les amis de Camilla disent qu’elle est encore très en colère contre Harry et Meghan. Camilla dit à Charles qu’ils la mettent mal à l’aise, et Charles l’aime de manière inconditionnelle. Il a fait d’elle une reine et choisira son bien-être plutôt que le leur à chaque fois”, a glissé cette même source. Pour rappel, le prince Harry a qualifié Camilla Parker Bowles de “méchante belle-mère” et de femme “dangereuse” dans Le Suppléant, son autobiographie.