Emmanuel-Philibert de Savoie déplore le comportement du prince Harry : “Les affaires privées doivent le rester”

”Je n’aime pas critiquer et vous savez, ils ont fait leur choix”, a déclaré Emmanuel-Philibert de Savoie, prince de Piémont, dans la presse américaine. “Harry est un jeune homme très intelligent. Il a beaucoup souffert de l’attention médiatique lorsqu’il était jeune. Puis, quand sa mère est morte, peut-être qu’à un certain moment il a voulu vivre une autre vie, et il est parti avec sa femme aux États-Unis”, a-t-il rappelé pour Fox News.

Celui qui compte abdiquer en faveur de sa fille Vittoria dans un futur proche ne cautionne pas la posture actuelle du duc. “Je pense que les affaires privées doivent le rester au sein des familles”, a souligné l’époux de l’actrice Clotilde Courau. “Je me suis senti un peu triste quand je l’ai vu arriver tout seul au couronnement du roi Charles III car il reste le fils du roi d’Angleterre”, a-t-il ajouté.