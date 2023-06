Alors que M.Pokora, Zazie, Vianney et d’autres célébrités ont répondu à l’appel, Kendji Girac, qui était prévu sur scène, n’a pas pu se présenter au concert. Vianney a donc donné quelques éléments d'explication au site d’informations musicales Purecharts, créant de l’inquiétude chez les fans du gitan.

”Le public était super. Vraiment, ils sont super chauds ! Mais, après, moi, j’ai chanté une chanson que normalement, je chante avec mon copain… Il a un gros problème donc… J’avais un peu la tête à ça”, explique le coach de The Voice.

Deux jours plus tard, Kendji Girac s’est exprimé via ses réseaux sociaux avec un message réconfortant pour ses followers. “Merci pour vos messages, je vais bien, ne vous inquiétez pas, écrit l’interprète de l'” Andalouse” sur Instagram. Merci Vianney et Patrick Fiori, j’aurais aimé faire la fête de la musique avec vous tous.”

Selon Purecharts, il aurait été victime d’un cambriolage à son domicile situé en région parisienne. Le chanteur aurait découvert la mauvaise nouvelle en rentrant chez lui, après plusieurs jours d’absence.