Le fils illégitime d’Albert de Monaco réapparaît au défilé Louis Vuitton de Pharrell Williams

Juillet 2021. Alexandre, le fils né de l’idylle entre le prince Albert de Monaco et l’ancienne hôtesse de l’air Nicole Coste, apparaît au Bal de la Croix-Rouge pour la première fois. “Très élégant, ce beau jeune homme de 17 ans attire les regards”, avait écrit Point de Vue après ce passage remarqué sur le Rocher. Depuis, le demi-frère des jumeaux Jacques et Gabriella se fait plus discret.